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Физики с помощью спутников смогли проверить теорию относительности

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Фото: ESA/C. Lezy
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Физикам с помощью зондов навигационной системы «Галилео» удалось проверить теорию относительности. Результаты своих исследований они представили в журнале Physical Review Letters.

В эксперименте им помогли высокоточные водородные часы, которые разместили на аппаратах. Сами спутники были выведены в 2014 году не на круговые, а на эллиптические орбиты. Благодаря этому ученые выяснили, что на аппараты повлиял гравитационный потенциал: чем ближе они находились к источнику гравитации (к Земле. — Ред.), тем медленнее шли часы.

В общей сложности, ученые потратили на наблюдение за движением спутников более тысячи дней. За всё это время они ни разу не зафиксировали нарушений теории относительности.

20 ноября сообщалось, что Япония отправит экспедицию для исследования полюса Луны в 2023 году. Ученые хотят выяснить, есть ли вода на небесном теле.

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