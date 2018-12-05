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Орешкин посетил Тинькофф Банк

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Фото: Тинькофф
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин 4 декабря посетил штаб квартиру Тинькофф Банка. В рамках визита он встретился с председателем Совета директоров TCS Group Олегом Тиньковым, председателем правления Тинькофф Банка Оливером Хьюзом и вице-президентом, руководителем «Тинькофф Бизнеса» Федором Бухаровым. Об этом сообщается на сайте компании.

Министр обсудил с представителями финансовой организации совместные инициативы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на развитие индивидуальной предпринимательской инициативы в стране. Кроме того, Бухаров рассказал Орешкину о развитии экосистемы для предпринимателей Тинькофф Бизнес, которая помогает дистанционно решать все связанные с обслуживанием бизнеса задачи.

Глава ведомства также устроили экскурсию по штаб-квартире «Тинькофф», в ходе которой рассказали об основных проектах и технологических решениях компании, корпоративной культуре, работе программистов и аналитиков, а также об образовательных проектах банка, в том числе «Тинькофф Финтех Школе».

В мае основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков в беседе с журналистом Владимиром Познером, состоявшейся на полях Петербургского международного экономического форума, заявил о необходимости трансформации системы образования, изменения мотивации профессионалов, а также важности популяризации технических специальностей и малого бизнеса. По его словам, в модернизации нуждаются не только университетские программы, но и среднее образование.

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