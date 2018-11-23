Тинькофф банк запустил мобильный сервис для покупки билетов в театр

Тинькофф банк запустил новый сервис в своем мобильном приложении для iOs. Теперь пользователи смогут покупать билеты в театры и на концерты. На следующей неделе новая опция появится и в приложении для Android, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Сервис разработан при участии партнера Группы Тинькофф — компании «Кассир.ру». Он уже доступен для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, в ближайшее время им можно будет воспользоваться и в других городах.

Также в приложении стало доступно еще одно расширение функции лайфстайл-банкинга: увеличены возможности бронирования ресторанов. Клиенты смогут выбрать заведение как по сумме среднего чека, так и по типу кухни. Для удобства можно воспользоваться тематическими подборками «Где хорошо обедать», «Красивый вид», «Рестораны с кэшбэком», «Мясные рестораны», «Рыбные рестораны», «Лучшие коктейли» и т.д.

Информация о ресторанах в мобильном приложении Тинькофф стала более детальной. Пользователи могут увидеть часы работы заведения, адрес, контакты, фотографии интерьера и блюд, изучить меню, заказать такси или подобрать альтернативный вариант в разделе «Похожие рестораны».

16 ноября Тинькофф банк анонсировал полноформатный киберспортивный турнир Tinkoff Dota Cup. Групповой этап пройдет 1 и 2 декабря, плей-офф — с 8 по 16 декабря. Финал и шоу-матч состоятся 22 декабря. Принять участие смогут первые 64 зарегистрировавшиеся команды.