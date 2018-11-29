Приложения Тинькофф Банка стали лучшими по версии Markswebb

Мобильное приложение Тинькофф для платформ iOS и Android стало лучшим в рейтинге эффективности мобильных приложений для физических лиц Mobile Banking Rank 2018, которое проводит агентство Markswebb. Оно получило первое место во всех номинациях.

При составлении рейтинга учитывались функциональность и удобство использования. Эксперты оценили более 100 приложений 32 российских банков. Оценка проводилась по двум бизнес-моделям — Daily Banking (мобильный банк, в котором клиент может наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте) и Digital Office (возможность с помощью приложения решить клиентские задачи, которые традиционно требовали обращения в офис банка или телефонный контакт-центр). В обеих лучшими стали приложения «Тинькофф».

«В этом году мы проделали большую работу по улучшению наших мобильных сервисов и рады, что наши усилия в который раз высоко оценили эксперты и пользователи», — отметил вице-президент Тинькофф Банка по развитию мобильных и интернет-сервисов Максим Евдокимов.

23 ноября Тинькофф Банк запустил сервис для покупки билетов в театры и на концерты. Он начал работу в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшее время им смогут воспользоваться и жители других городов.