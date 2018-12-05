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Спасатели вытащили ребенка из реки в Балашихе

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Фото: МЧС РФ/50.mchs.gov.ru
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В подмосковном городе Балашиха спасатели вытащили 12-летнего мальчика из реки Пехорка. Ребенок хотел проверить тонкий лед, однако поскользнулся и упал в воду. Об этом в среду, 5 декабря, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел накануне днем. Школьник, гулявший по берегу речки, решил проверить, хорошо ли замерзла вода. Он стал бить по поверхности льда, но поскользнулся и упал в воду. Мальчика унесло течением от берега, и ноги его застряли в илистом дне. Люди, проходившие мимо, пыталась помочь ребенку, но это невозможно было сделать без спасательных средств.

Сообщение о том, что в Пехорке находится ребенок, поступило в пожарно-спасательную часть в 13:51. Спасатели приехали к месту происшествия уже через пять минут. Вместе с местными жителями они спустились к реке и с помощью веревки вытащили школьника.

Подростку оказали первую медицинскую помощь и передали его родителям, сообщает телеканал «360».

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