Шесть человек спасли пожарные из горящей квартиры на юго-западе Москвы

Пожарные из горящей квартиры на юго-западе Москвы спасли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу в четверг, 29 ноября.

«Произошел пожар в квартире на втором этаже по адресу: Балаклавский проспект, д. 38», — цитирует сообщение АГН «Москва».

Уточняется, что к настоящему времени возгорание ликвидировано.

25 ноября сообщалось, что крупный пожар произошел на строительном рынке в городском округе Балашиха Московской области. Его площадь составила 450 кв. м.