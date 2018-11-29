Шесть человек спасли пожарные из горящей квартиры на юго-западе Москвы
Пожарные из горящей квартиры на юго-западе Москвы спасли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу в четверг, 29 ноября.
«Произошел пожар в квартире на втором этаже по адресу: Балаклавский проспект, д. 38», — цитирует сообщение АГН «Москва».
Уточняется, что к настоящему времени возгорание ликвидировано.
25 ноября сообщалось, что крупный пожар произошел на строительном рынке в городском округе Балашиха Московской области. Его площадь составила 450 кв. м.