Концерн Jaguar Land Rover отказался от участия в автосалоне в Женеве

Автопроизводитель Jaguar Land Rover отказался от участия в Женевском автосалоне, который пройдет в марте 2019 года. Решение связано с мерами по сокращению расходов, передает Autocar.

Представитель компании заявил, что не видит ощутимой выгоды от участия в автосалоне. Jaguar Land Rover планирует сконцентрироваться на собственных мероприятиях.

Издание указывает, что прибыль компании в 2018 году упала на 13,2% по сравнению с прошлым годом, чем и обусловлен отказ от участия в мероприятия.

Jaguar Land Rover — не первый автопроизводитель, который решил пропустить в 2019 году Женевский автосалон. Ранее на аналогичный шаг пошли Ford и Volvo.

Выставка Geneva International Motor Show пройдет с 7 по 17 марта в швейцарском городе Женева.

В середине сентября текущего года Jaguar Land Rover объявила о запуске в России сервиса онлайн-продажи подержанных автомобилей. Теперь владельцы машин марки Jaguar или Land Rover могут продать их через официальные сайты компании.