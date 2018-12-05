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В НАТО нашли способ победить Россию в Крыму и Калининграде

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НАТО знает способ, как «подавить» Россию в Республике Крым и Калининградской области. Данный «четкий метод» позволит Североатлантическому альянсу «действовать в условиях блокирования доступа», заявил глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис.

Слова высокопоставленного американского военнослужащего передает 5 декабря издание Business Insider. Для победы над Россией могут использовать авианосцы ВМС США и сухопутные силы. Вице-адмирал не стал вдаваться в детали, уточнив, что не может их озвучивать.

«Мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо», — резюмировал он, добавляет «Газета.ру».

18 октября телеканал CNN продемонстрировал спутниковые снимки Калининградской области, из которых якобы следует, что Россия модернизировала бункер для хранения ядерных вооружений. В публикации Калининград называют стратегическим форпостом России «на пороге НАТО».

21 октября обозреватель австралийского издания Джейми Сейдел обвинил Россию в милитаризации Калининграда.

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