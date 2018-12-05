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Покинувший свой пост с автоматом сотрудник ВОХР готов сдаться

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Сотрудник ВОХР Юрий Петров, который в 17:30 во вторник, 4 декабря, с автоматом покинул свой пост на железнодорожном мосту в городе Муроме во Владимирской области, готов сдаться в руки правоохранительных органов. Об этом он по телефону рассказал корреспонденту «МК».

По словам дезертира, он заехал в лес на автомобиле, и не знает, как выбраться. Петров не понимает, в какой именно области находится в настоящее время — во Владимирской или Московской.

Сотрудник ВОХР рассказал, что оружие лежит рядом с ним на сиденье машины. Ранее сообщалось, что мужчина выдвинулся в сторону Москвы на ВАЗ-2108 черного цвета.

Отвечая на вопрос о том, зачем он покинул служебный пост, охранник ответил: «Выпил, начудил. Сам должен решить, как выйти из этой истории».

При этом Юрий Петров опроверг информацию о том, что ранее он проиграл две квартиры.

«Мне нужно думать, как наконец выбраться из этого леса и сдаться», — завершил он.

Помимо автомата Калашникова, у мужчины с собой два полных магазина патронов. Он был одет в камуфляжную форму серого цвета, черную шапку с кокардой и полуваленки. Последний раз его видели в Ленинском районе Подмосковья.

Ранее полиция объявила в Подмосковье и Москве план «Перехват» для розыска сбежавшего с поста во Владимирской области вооруженного автоматом охранника ведомственной охраны РЖД, сообщает телеканал «Звезда».

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