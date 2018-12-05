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Военный с оружием самовольно покинул стратегический объект в Муроме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Военнослужащий, охранявший стратегический мост в городе Муром Владимирской области, самовольно покинул объект с оружием и направился в Москву.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сейчас его ищут столичные полицейские. Отмечается, что он выдвинулся в сторону Москвы на ВАЗ-2108 черного цвета.

У военного с собой имеется автомат Калашникова и два полных магазина патронов. Последний раз он был замечен в Ленинском районе Подмосковья.

7 ноября «Известия» писали, что более 33 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно оставили части или дезертировали за четыре с половиной года.

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