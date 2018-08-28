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Воинский эшелон в Забайкалье атаковали около 10 человек

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Около 10 человек напали на эшелон в Забайкалье, занимавшийся переброской военнослужащих на учения «Восток-2018», рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

Нападение произошло в ночь на понедельник, 27 августа, на станции Петровский завод.

«Примерно в первом часу ночи около 10 человек приблизились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых камнями», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) уточнили, что нападавшие не отреагировали на предупредительный выстрел, после чего караульный открыл огонь на поражение. Один человек был убит, остальные скрылись.

Эшелон следовал на полигон, располагающийся под Читой, сообщает ТАСС.

Личность убитого уже установили. Им оказался местный житель Антон Жданов 1989 года рождения. В администрации города Петровск-Забайкальский уточнили, что погибший был связан с криминалом. В день нападения он отмечал день рождения в кафе около вокзала.

Учения «Восток-2018» станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Они пройдут с 11 по 15 сентября текущего года. Маневры получили международный статус. В них примут участие подразделения из Китая и Монголии.

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