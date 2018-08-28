Неизвестные напали на караул воинского эшелона в Забайкалье

Неизвестные попытались напасть на караул воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае. Один из нападавших был застрелен, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Военнослужащий, выполняя обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае, применил оружие к группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста и предприняли попытку нападения на караул», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.

Уточняется, что злоумышленники не отреагировали на предупреждение и выстрел в воздух, в результате чего один из нападавших был застрелен, остальным удалось скрыться.

По информации ТАСС, на станции произошел конфликт между военными и местными жителями, во время которого были ранены два солдата.