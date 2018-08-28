Прямой эфир

Неизвестные напали на караул воинского эшелона в Забайкалье

0
Фото: ТАСС/Новое дело - NewsTeam/Амир Амиров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные попытались напасть на караул воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае. Один из нападавших был застрелен, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Военнослужащий, выполняя обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае, применил оружие к группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста и предприняли попытку нападения на караул», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.

Уточняется, что злоумышленники не отреагировали на предупреждение и выстрел в воздух, в результате чего один из нападавших был застрелен, остальным удалось скрыться.

По информации ТАСС, на станции произошел конфликт между военными и местными жителями, во время которого были ранены два солдата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Лондоне вор случайно нокаутировал кирпичом своего напарника
Опубликовано видео нападения на полицейских в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017