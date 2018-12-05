Появилось фото сбежавшего с автоматом и 60 патронами военного

Телеканал РЕН ТВ публикует фото военнослужащего, который самовольно покинул стратегический объект в городе Муром Владимирской области. С собой у мужчины автомат Калашникова и два полных магазина патронов.

Журналисты отмечают, что военнослужащий выдвинулся в сторону Москвы на автомобиле ВАЗ-2108 черного цвета. Он покинул свой пост накануне в 17:30 мск. По имеющимся данным, мужчина одет в камуфляжную форму серого цвета, полуваленки и черную шапку с кокардой. Последний раз он был замечен в Ленинском районе Подмосковья.

Правоохранители продолжают поиски военнослужащего.

7 ноября «Известия» писали, что более 33 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно оставили части или дезертировали за четыре с половиной года.