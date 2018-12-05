Прямой эфир

Появилось фото сбежавшего с автоматом и 60 патронами военного

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал РЕН ТВ публикует фото военнослужащего, который самовольно покинул стратегический объект в городе Муром Владимирской области. С собой у мужчины автомат Калашникова и два полных магазина патронов. 

Журналисты отмечают, что военнослужащий выдвинулся в сторону Москвы на автомобиле ВАЗ-2108 черного цвета. Он покинул свой пост накануне в 17:30 мск. По имеющимся данным, мужчина одет в камуфляжную форму серого цвета, полуваленки и черную шапку с кокардой. Последний раз он был замечен в Ленинском районе Подмосковья.

Правоохранители продолжают поиски военнослужащего.

7 ноября «Известия» писали, что более 33 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно оставили части или дезертировали за четыре с половиной года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Приморье виновник ДТП сбежал с места происшествия и попал под машину
Криминальные беженцы: почему сбежавшие в Лондон олигархи говорят о политическом преследовании в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017