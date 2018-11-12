Криминальные беженцы: почему сбежавшие в Лондон олигархи говорят о политическом преследовании в России

Британские СМИ пишут, что беглый банкир Герман Горбунцов, которому предстоит в России дать показания по делу знаменитого полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, может пасть жертвой наемного киллера. Адвокаты банкира уже написали письмо министру по вопросам государственной безопасности Великобритании Бену Уоллесу о защите для своего подопечного.

Действительно, в марте 2012-го года Горбунцов пережил покушение, впрочем, у него была достаточно напряженная жизнь, чтобы удивляться такому повороту. Но теперь он, похоже, находится под охраной MI5, потому что в последнее время этот малоизвестный широкой публике человек вдруг решил сделать карьеру борца с Россией.

Есть информация, например, что это именно он спонсировал расследования по делу Скрипаля, в результате которого у британской разведки оказались документы Боширова и Петрова. Впрочем, Горбунцов помог британцам не только в этом. В истории разбирался корреспондент программы «Добров в эфире» на телеканале РЕН ТВ.