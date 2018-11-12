Прямой эфир

Криминальные беженцы: почему сбежавшие в Лондон олигархи говорят о политическом преследовании в России

0
Выделить главное
вкл
выкл

Британские СМИ пишут, что беглый банкир Герман Горбунцов, которому предстоит в России дать показания по делу знаменитого полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, может пасть жертвой наемного киллера. Адвокаты банкира уже написали письмо министру по вопросам государственной безопасности Великобритании Бену Уоллесу о защите для своего подопечного.

Действительно, в марте 2012-го года Горбунцов пережил покушение, впрочем, у него была достаточно напряженная жизнь, чтобы удивляться такому повороту. Но теперь он, похоже, находится под охраной MI5, потому что в последнее время этот малоизвестный широкой публике человек вдруг решил сделать карьеру борца с Россией.

Есть информация, например, что это именно он спонсировал расследования по делу Скрипаля, в результате которого у британской разведки оказались документы Боширова и Петрова. Впрочем, Горбунцов помог британцам не только в этом. В истории разбирался корреспондент программы «Добров в эфире» на телеканале РЕН ТВ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017