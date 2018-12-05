Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Мурманской области

В поселке Ревда Лавозерского района Мурманской области при пожаре в жилом доме погибла женщина, еще трое человек госпитализированы.

Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на оперативный источник, пожар произошел утром в среду, 5 декабря, в одном из домов на улице Победы. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали трех человек. Еще одна женщина была обнаружена без признаков жизни.

Трое пострадавших, среди которых двое детей были доставлены в Лавозерскую центральную районную больницу.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.