Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Мурманской области
В поселке Ревда Лавозерского района Мурманской области при пожаре в жилом доме погибла женщина, еще трое человек госпитализированы.
Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на оперативный источник, пожар произошел утром в среду, 5 декабря, в одном из домов на улице Победы. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали трех человек. Еще одна женщина была обнаружена без признаков жизни.
Трое пострадавших, среди которых двое детей были доставлены в Лавозерскую центральную районную больницу.
Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.