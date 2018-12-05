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Два человека погибли в пожаре в заброшенном доме в Казани

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Пожар произошел в поселке Аракчино в Кировском районе Казани. Там горел бревенчатый дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану, два человека во время возгорания погибли.

Сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного около 1:00 5 декабря. Пожар возник в заброшенном деревянном строении. Спасателям удалось справиться с огнем за 15 минут.

Площадь возгорания составила 100 кв. м. Во время разбора завалов пожарные обнаружили останки двух человек. Сейчас устанавливаются личности погибших. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, сообщает портал Inkazan.ru.

Ранее сообщалось о том, что на северо-западе Москвы сгорел приют для животных. Сотрудники успели вывезти из горящего здания собак, вынести кроликов и птиц, но не всех.

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