Сумма взятки в Омской области выросла в 1,5 раза

Прокуратура Омской области объявила средний размер взятки в регионе. В этом году она составляет около 150 тыс. рублей, это в 1,5 раза больше, чем в 2017-м.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Сергей Цериградских назвал основные сферы, подверженные взяточничеству. Это расходование бюджетных средств, госзакупки и распоряжение государственным и муниципальным имуществом. Максимальный размер взятки, который проходил по уголовным делам в этом году, немного превышает 1 млн рублей, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Среди коррупционеров, так же как и несколько лет назад, популярны автомобили. «Но деньги никто не отменял. Сейчас чаще всего дают деньгами», — рассказал Сергей Цериградских.