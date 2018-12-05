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Сумма взятки в Омской области выросла в 1,5 раза

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Прокуратура Омской области объявила средний размер взятки в регионе. В этом году она составляет около 150 тыс. рублей, это в 1,5 раза больше, чем в 2017-м.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Сергей Цериградских назвал основные сферы, подверженные взяточничеству. Это расходование бюджетных средств, госзакупки и распоряжение государственным и муниципальным имуществом. Максимальный размер взятки, который проходил по уголовным делам в этом году, немного превышает 1 млн рублей, передает ИА «ОМСКРЕГИОН»

Среди коррупционеров, так же как и несколько лет назад, популярны автомобили. «Но деньги никто не отменял. Сейчас чаще всего дают деньгами», — рассказал Сергей Цериградских.

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