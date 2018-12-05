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Бельгию назвали крупнейшим экспортером пива в 2017 году

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Фото: Global Look Press/Mohammad Alhaj/ZUMAPRESS
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По итогам 2017 года Бельгия впервые стала самым крупным экспортером пива в Европе. В прошлом году бельгийские пивовары поставили в страны мира 15,8 млн гектолитров напитка.

Как в среду, 5 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на европейскую торговую организацию Brewers of Europe, на втором месте находятся немецкие пивовары, экспортировавшие 15,75 млн гектолитров, тройку лидеров замкнули голландские производители с 14,14 млн. Большую часть пива страны Европы поставляют в США.

Бельгия, где варят 1,7 тыс. сортов марочного пива, находилась на третьем месте два предыдущих года. В 2016 году пивную культуру королевства внесли в Список нематериального культурного наследия человечества Организации Объединенных Наций.

В октябре немецкие ученые выявили вещества в составе пива, которые положительно влияют на здоровье человека.

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