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Жители Красноярска выступили за пятидневку в школах

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В Красноярске подведены итоги по поводу продолжительности учебной недели в школах. Большинство горожан выступили за введение пятидневки.

В опросе приняли участие 12,5 тыс. родителей. Лишь 7% высказались против пятидневной учебной недели, и 1% воздержались. При переходе на пятидневку учебные заведения готовы продолжать работу и по субботам с введением дополнительных занятий и внеклассных мероприятий и секций. 14% родителей подтвердили, что их дети обязательно будут посещать дополнительные занятия по субботам, а 66% готовы предоставить своим детям возможность самостоятельного выбора. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

По мнению участников опроса, при шестидневной учебной неделе дети чрезмерно загружены уроками. Также родители сообщают, что им не удается организовать полноценный семейный отдых с выездом за пределы города.

В управлении образования уточнили, что переход на пятидневку возможен в следующем учебном году.

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