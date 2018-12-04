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Новосибирским детям разрешили не ходить в школу из-за сильных морозов

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В Новосибирске детям разрешили остаться дома и не ходить в школу в эти дни, когда в городе стоят сильные морозы. Сегодня, 4 декабря, температура воздуха местами опускалась ниже –30 градусов.

Как поясняет портал vn.ru, воспитанники детских садов и ученики 1–4 классов могут не посещать образовательные организации, если температура опустилась ниже –25 градусов. В случае если будет холоднее –30, в школу могут не ходить ученики 5–9 классов, а если холоднее –35, то и учащиеся 10–11 классов.

Впрочем, пока, несмотря на мороз, школы и детсады работают по обычному графику, сообщает агентство со ссылкой на администрацию образовательных учреждений. По прогнозам синоптиков, холодной будет вся неделя, а пик морозов придется на среду, 5 декабря.

В Томске также стоит холодная погода. Из-за этого там сегодня отменили более 10 автобусных рейсов.

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