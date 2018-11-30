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Симферополь получит 350 млн рублей на развитие дошкольного образования

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В 2019 году администрация Симферополя получит 350 млн рублей на развитие дошкольного образования. Полностью решить проблему очередей в детские сады город рассчитывает в течение двух лет.

Всего крымские города и районы получат 1,2 млрд рублей. Средства необходимы для ликвидации очередей в дошкольные учреждения. Власти считают, что необходим комплексный подход, который включает как строительство новых детских садов, так и развитие альтернативных форм дошкольного образования. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

В Симферополе в детских садах содержится более 15,3 тыс. детей в возрасте от двух до семи лет. В течение 2018 года было выдано более 5,1 тыс. путевок в детские сады. В 2019 году планируется вести в эксплуатацию пять модульных учреждений.

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