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Корабли погранслужбы Украины привели в полную боевую готовность

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Корабли пограничной службы Украины приведены в полную боевую готовность. Киев объясняет такое усиление инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября в территориальных водах РФ задержали два украинских катера и буксир.

Украина обладает поистине «несокрушимой армадой» — целых три боевых корабля. Флагман ВМС «Гетман Сагайдачный» — это бывший советский сторожевик «Киров». На плаву пока еще десантный корабль «Юрий Олефиренко» 1970 года постройки. Два катера — ракетный «Прилуки» и артиллерийский «Скадовск». В море рейдовый тральщик «Геническ», а также плавучая мастерская «Донбасс».

Все корабли в строю еще со времен СССР и на 10–15 лет превысили сроки службы. А в Николаеве гниет у стенки крейсер «Украина», с 1984 года он так и не достроен. Если и есть чем поразить противника, то лишь способностью не пойти ко дну. 

 

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