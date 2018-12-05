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В Чернобыльской зоне отчуждения прошла рейв-вечеринка

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Фото: vice.com
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В украинском городе Припяти, который находится в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в начале декабря состоялась рейв-вечеринка. Автор проекта Artefact и устроитель шоу художник Валерий Коршунов организовал военную охрану мероприятия и раздачу защитных халатов зрителям.

«Толпа танцует под электро, играющее через громкоговорители, установленные на главной площади Припяти. Всполохи света мерцают на бетонных блоках пустынных домов», — описывает 3 декабря вечеринку издание Vice.

На двух установленных экранах воспроизводились визуальные эффекты, очевидно, ставшие отсылкой к советской фантастической ленте Андрея Тарковского «Сталкер».

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке. Взрыв стал крупнейшей аварией в истории мировой атомной энергетики. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Больше всего из-за радиации пострадали Белоруссия, северная часть Украины и запад России. До конца 1986 года из 188 населенных пунктов было отселено около 116 тыс. человек.

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