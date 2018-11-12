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Организатором «кальянной вечеринки» в школе Приморья оказался сторож

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Полиция проверила видео, на котором молодые люди, предположительно, в учительской школы приморского села Новоникольск курят кальян и пьют пиво. По предварительной версии, организатором «вечеринки» в учительской был сторож учебного заведения. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по региону Ирина Сыроева.

Сообщается, что несовершеннолетних на видеозаписи нет. Инцидент якобы произошел в январе 2018 года. Проверка на данный момент продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Как пишет «РИА Новости», в отношении руководителя школы проводится служебное расследование.

7 ноября стало известно, что полиция проверяет размещенную в соцсетях информацию о появившемся видео, на котором группа подростков якобы проводит время за употреблением алкоголя и курением кальяна в учительской. Среди них предположительно находился сын директора данного учебного заведения.

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