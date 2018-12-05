Срок действия ученических проездных в Петербурге продлят на время ЕГЭ

В Санкт-Петербурге продлят срок действия ученических льгот на проезд в электропоездах на часть летних каникул. Соответствующие поправки в Социальный кодекс в окончательном третьем чтении приняли депутаты законодательного собрания.

Как поясняет телеканал «78», сейчас школьники имеют право на льготный проезд в период с 1 сентября по 15 июня. Однако часто ЕГЭ и экзамены в вузах проходят во второй половине июня.

Российский студенческий союз еще в 2013 году выступал с инициативой продлить срок действия проездных для школьников.

По словам автора поправок Александра Тетердинко, особенно актуальными эти изменения будут для студентов некоторых факультетов госуниверситета, которые расположены в Петергофе.

В ноябре сообщалось о том, что в Магнитогорске продлили на 2019 год льготы на питание в школьных столовых. Некоторые дети будут питаться бесплатно.