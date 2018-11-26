Льготы на питание продлили для школьников Магнитогорска

В Магнитогорске принято решение продлить льготы на питание для школьников на 2019 год. Некоторые группы школьников будут питаться бесплатно.

Как рассказал председатель собрания депутатов Магнитогорска Александр Морозов, на данный момент льготное питание получают более 12 тыс. учащихся. Снизилось количество детей, получающих льготы по состоянию здоровья, но выросло число льготников из малообеспеченных семей. Это связано с увеличением прожиточного минимума. Об этом сообщает 1obl.ru.

На бесплатное питание могут рассчитывать дети малоимущих граждан, которые состоят на учете в городском управлении социальной защиты. Также бесплатно питаться могут дети с нарушением состояния здоровья, которые состоят на диспансерном учете в медицинских учреждениях города.