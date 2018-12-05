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Ведущий «России 1» объяснил выпровождение украинского политолога

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Ведущий программы «60 минут» на телеканале «России 1» Евгений Попов рассказал, почему выгнал из студии украинского политолога Максима Яли.

По его словам, несколькими эфирами ранее Яли сделал ряд утверждений, ссылаясь на «некоторые данные специалистов».

«Я и сказал Максиму — «по некоторым данным, вас зовут Игорь», дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта», — написал журналист в Instagram.

Яли рассуждал в эфире о якобы вмешательстве России в ситуацию на Украине и также назвал Попова другим именем. «Я же специально для вас, Афанасий, повторяю…», — сказал эксперт.

Ведущий несколько раз уточнил у политолога, как тот к нему обратился. Яли ответил, что сделал это по аналогии с высказыванием Попова. После этого ведущий назвал его хамом и выгнал из студии.

В сентябре ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта Павла Жовниренко за то, что тот его постоянно перебивал.

Гость никак не унимался, в связи с чем журналист потребовал отключить у него микрофон и попросил выйти из студии.

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