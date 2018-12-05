Более 50 агентов Пиночета осудили за убийство коммунистов в Чили

Суд в Чили приговорил 53 бывших агента Управления национальной разведки (DINA) к тюремным срокам за похищение и убийство оппозиционеров в годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета.

Максимальное наказание получил Рикардо Виктор Лоуренс Мирес, которого приговорили к 35 годам за похищение восьми членов Коммунистической партии Чили и причастность к убийству бывшего генерального секретаря партии Виктора Мануэля Диаса Лопеса в 1976 году.

Кроме того, суд обязал государство выплатить в общей сложности $5,3 млн родственникам погибших, пишет Voice of America.

11 сентября 1973 года военная хунта во главе с Пиночетом совершила государственный переворот, в результате которого от власти был отстранен законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде. Он покончил с собой при штурме дворца путчистами.

Согласно официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили с 1973 по 1990 год были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тыс. человек, почти 1,2 тыс. пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тыс. человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.

24 августа пришедшие к власти в Испании социалисты приняли декрет о перезахоронении бывшего фашистского диктатора Франсиско Франко. Гробница с останками диктатора находится в монументальном комплексе Долина павших в пригороде Мадрида.