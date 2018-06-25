Главный военный прокурор Украины предупредил о стремящемся к власти «украинском Пиночете»

Власть на Украине в 2019 году может захватить некая радикальная «третья сила», пока еще неизвестная. Такое мнение высказал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в интервью изданию Insider.

В качестве аргумента он назвал обстановку в стране. Она накалилась до такого уровня, что к власти может прийти «украинский Аугусто Пиночет», заявил он.

Матиос пояснил, что сотни тысяч единиц оружия из Донбасса «гуляют» в мирной жизни и обладатель этой крупнейшей партии — народ — может перекроить политическую карту Украины во время выборов 2019 года.

«Пиночет уже стучится в двери», — предупредил он, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Главный военный прокурор отметил, что такой политической силы на Украине пока нет, но радикально настроенный политик может возникнуть очень скоро, пишет «Газета.ру».

Накануне украинский музыкант Святослав Вакарчук призвал соотечественников уничтожить нынешнюю систему власти в стране.