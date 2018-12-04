Хоккеист петербургского СКА Павел Дацюк стал спортсменом года по версии Минспорта в номинации «Гордость России». Об этом было объявлено на торжественной церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии в Москве во вторник, 4 декабря.

В видеообращении к участникам и гостям мероприятия он заявил, что рад получить награду, которая является почетной для любого атлета. «Огромное спасибо болельщикам, партнерам по команде и членам экспертного совета, а также всем, кто помогает развивать и поддерживать спорт в нашей стране», — приводит его слова ТАСС.

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане вместе со сборной России 40-летний хоккеист стал победителем Игр. Кроме того, Дацюк выигрывал Кубок Стэнли (2002, 2008) и чемпионат мира (2012).

На звание лучшего спортсмена года также претендовали лыжник Александр Большунов и легкоатлет Сергей Шубенков.