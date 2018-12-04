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Дацюк стал спортсменом года по версии Минспорта

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Хоккеист петербургского СКА Павел Дацюк стал спортсменом года по версии Минспорта в номинации «Гордость России». Об этом было объявлено на торжественной церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии в Москве во вторник, 4 декабря.

В видеообращении к участникам и гостям мероприятия он заявил, что рад получить награду, которая является почетной для любого атлета. «Огромное спасибо болельщикам, партнерам по команде и членам экспертного совета, а также всем, кто помогает развивать и поддерживать спорт в нашей стране», — приводит его слова ТАСС.

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане вместе со сборной России 40-летний хоккеист стал победителем Игр. Кроме того, Дацюк выигрывал Кубок Стэнли (2002, 2008) и чемпионат мира (2012).

На звание лучшего спортсмена года также претендовали лыжник Александр Большунов и легкоатлет Сергей Шубенков.

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Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк, получивший прозвище Волшебник, входит в пятерку самых результативных российских хоккеистов НХЛ. В январе 2017 года его включили в список 100 величайших хоккеистов в истории лиги. В 2018-м Дацюк вошел в элитный «Тройной золотой клуб», став олимпийским чемпионом на Играх в Пхенчхане. Ранее он выиграл чемпионат мира (2012), а также дважды завоевал престижный Кубок Стэнли (2002, 2008) в составе «Детройт Ред Уингз»
Фото: РИА Новости/Григорий Соколов
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В 2018 году Дацюк получил орден Дружбы XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Спортсмена наградил президент России Владимир Путин
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Игроки СКА Павел Дацюк и Илья Ковальчук празднуют победу в Кубке Гагарина, 2017 год
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Павел Дацюк во время открытой тренировки в собственной хоккейной школе в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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Дацюк в матче группового этапа чемпионата мира между сборными командами Белоруссии и России
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Звезда фотографируется с юными хоккеистами перед церемонией открытия Всероссийского детского спортивно-оздоровительного центра, который начал работу на базе Малой ледовой арены «Шайба» в Сочи
Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Павел Дацюк (слева) и игрок сборной Финляндии Антти Пильстрем в матче второго этапа Еврохоккейтура 2012/13
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российские хоккеисты Павел Дацюк (слева) и Семен Варламов в посольстве РФ в Швеции. Спортсмены посетили мероприятие, посвященное 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В 2002-м Павел Дацюк привез Кубок Стэнли в Екатеринбург, воспользовавшись правом показать почетный трофей на родине
Фото: ТАСС/Анатолий Семехин
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