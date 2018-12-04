Знаменитое «Письмо о Боге» Эйнштейна выставлено на аукцион

Знаменитое «Письмо о Боге», написанное выдающимся физиком-теоретиком XX века Альбертом Эйнштейном в 1954 году, выставили на аукцион.

Как сообщает газета The Guardian 4 декабря, ученый написал его в Германии и адресовал немецкому философу еврейского происхождения Эрику Гуткинду. Письмо содержит размышления Эйнштейна о Боге, Библии и иудаизме.

«Слово «Бог» для меня не что иное, как выражение и продукт человеческого бессилия, Библия — это коллекция достойных, но примитивных легенд, которые тем не менее являются весьма ребяческими», — написал физик.

Многие сочли Эйнштейна атеистом после того, как он написал эти строчки, однако ученый себя таковым никогда не признавал. По его словам, он поддерживал концепцию нидерландского философа-рационалиста Бенедикта Спинозы, согласно которой Бог «раскрывается в гармонии законов» мира.

«Это не тот Бог, который интересуется судьбой и делами обычных людей», — отмечал Эйнштейн. Примечательно, что при жизни ученый критиковал как религиозных фанатиков, так и «радикальных» атеистов.

9 ноября были опубликованы выдержки из ранее неизвестного письма Эйнштейна, написанного им в 1922 году. В историческом документе физик предупреждал свою младшую сестру Майю об угрозе роста националистических и антисемитских настроений в немецком обществе.