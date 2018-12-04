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Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dreamworks
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У американского актера Эдди Мерфи родился десятый ребенок. Об этом 3 декабря сообщило издание USA Today.

Малыша назвали Максом Чарльзом. Второе имя ему дали в память о старшем брате Мерфи, который скончался от лейкемии в апреле 2017 года. С матерью ребенка — моделью Пейдж Батчер Мерфи обручился, когда она была беременной.

Отмечается, что у пары уже есть дочь, которая родилась в 2016 году. Всего у актера десять детей от разных браков и романов.

30 ноября сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл выбрали крестных для своего первенца. Ими станут актер Джордж Клуни и его жена Амаль.

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