Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом

У американского актера Эдди Мерфи родился десятый ребенок. Об этом 3 декабря сообщило издание USA Today.

Малыша назвали Максом Чарльзом. Второе имя ему дали в память о старшем брате Мерфи, который скончался от лейкемии в апреле 2017 года. С матерью ребенка — моделью Пейдж Батчер Мерфи обручился, когда она была беременной.

Отмечается, что у пары уже есть дочь, которая родилась в 2016 году. Всего у актера десять детей от разных браков и романов.

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