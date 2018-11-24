Оператор МЧС в Татарстане приняла роды по телефону

Оператор службы экстренных вызовов управления МЧС по Татарстану приняла роды по телефону, успокаивая паникующих родителей и передавая рекомендации врачей. Об этом 24 ноября информирует пресс-служба ведомства.

Звонок поступил оператору Наталье Петряевой в ночь на 22 ноября из ЖК «Светлый» у деревни Куюки Пестречинского района республики.

Встревоженный мужчина сообщил, что у его 32-летней супруги начались роды на 38-й неделе беременности. Тогда оператор МЧС направила запрос в службу скорой помощи, однако уже через несколько минут мужчина снова перезвонил и сообщил, что родовой процесс уже начался. После этого Петряева соединила звонившего с врачами. Через непродолжительное время мужчина снова вышел на связь и сказал, что ребенок уже родился. Кроме того, звонивший заявил, что ему было трудно разобрать советы врачей из-за плохой связи.

«Мне самой пришлось говорить, какие ему необходимо предпринять действия: как почистить ребенку ротик, как вести себя с ним. Попутно успокаивала самого папу, говорила, что он молодец, все делает правильно и у него все получается, что ребенок живой и дышит — и это самое главное», — пояснила Петряева. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

Женщина отметила, что новоиспеченный отец беспрекословно выполнял все команды, успокаивал жену, разговаривал с малышом и держал ситуацию под контролем. Оператор завершила вызов, только когда удостоверилась, что с ребенком все в порядке.

В Якутии в июне беременная женщина родила ребенка на борту вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Вес новорожденной составил 3,5 кг, а рост — 50 см.