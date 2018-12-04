Прокуратура проверит информацию об избитом пассажире подмосковной электрички

Прокуратура проверит сообщения СМИ об избиении пассажира электрички охранником в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Ярославской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 3 декабря в электропоезде, следовавшем по направлению Александров–Москва. Известно о случившемся стало благодаря опубликованной в Сети видеозаписи, на кадрах которой видно, как сначала двое мужчин дерутся в тамбуре, а затем — на пригородной платформе. Один из участников драки одет в форму сотрудника охранного предприятия. Как отмечает «Ридус», причиной конфликта стало отсутствие у пассажира билета. За происходящим наблюдает контролер, которая вычислила безбилетника. На защиту пострадавшего встали очевидцы, пишет РЕН ТВ. В какой-то момент они сумели вернуть сотрудника охраны в тамбур, а пострадавший мужчина остался на платформе, несмотря на уговоры пассажиров продолжить поездку.

Позднее в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что охранник получил сотрясение мозга и множественные ушибы. Представитель ЦППК также заявил, что видеозапись не отражает всей ситуации. Так, кассиры компании проверяли проездные документы, когда выяснилось, что у одного из пассажиров нет билета. На просьбы оплатить проезд или покинуть поезд мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отвечал отказом и нецензурно выражался. После этого его вывели в тамбур, где он спровоцировал драку. На остановке охранник в целях безопасности попытался вывести пассажира на платформу, однако тот продолжал драться и вести себя агрессивно. В пресс-службе компании отметили, что охранник будет писать заявление в полицию, пишет агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники полиции установили участников конфликта и очевидцев происшествия. Ход дальнейшего разбирательства находится на контроле Московско-Ярославского транспортного прокурора.

1 ноября сообщалось, что электронные билеты начали действовать в электричках Ярославского направления.