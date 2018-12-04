Прямой эфир

«Мелодия» выпустила запись оперы «Пиковая дама» в исполнении Хворостовского

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звукозаписывающая фирма «Мелодия» представила запись оперы «Пиковая дама», ставшей дебютом советского и российского оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Я плакал на каждом концерте Хворостовского»
Дирижер Константин Орбелян — о работе с выдающимся певцом, советской песне и любви к русской литературе

«Это концертное исполнение, осуществленное в Большом зале Московской консерватории в декабре 1989 года и ставшее московским дебютом Дмитрия Хворостовского», — отмечает пресс-служба.

В исполнении также принимают участие народная артистка СССР Ирина Архипова, солист Большого театра, прославленный бас Александр Ведерников.

Для Хворостовского партия Елецкого стало судьбоносной в карьере. Эта ария принесла певцу победу на международном конкурсе в Кардиффе в 1989 году.

Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Началом его успеха стала победа на IV Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Уэльсе в 1989 году. Это принесло исполнителю предложения от ведущих мировых театральных площадок: Ковент-Гардена, Баварской и Берлинской государственных опер, «Ла Скала», Венской государственной оперы, Метрополитен-опера. Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября 2017 года. Ему было 55 лет. Последние 2,5 года он боролся с раком мозга и до последнего выступал с концертами. Согласно последней воле певца, его прах разделили на две части — одну урну захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую отвезли в родной Красноярск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посвященный юбилею Пуччини оперный фестиваль пройдет в Самаре
В Москве впервые будет представлена опера Верди «Иерусалим»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017