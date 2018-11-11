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В Москве впервые будет представлена опера Верди «Иерусалим»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Evandro Inetti
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Опера итальянского композитора Джузеппе Верди «Иерусалим» впервые будет исполнена в России 20 ноября в Зале имени Чайковского. Об этом сообщает 11 ноября «Интерфакс».

По словам организаторов, ее представит Центр оперного пения Галины Вишневской в концертном исполнении. Дирижером выступит художественный руководитель Израильской оперы Даниэль Орен.

Джузеппе Верди создал «Иерусалим» специально для театра Grand Opera в Париже. Композитор специально для французской публики переработал написанную им ранее оперу «Ломбардцы в первом крестовом походе». Премьера состоялась в ноябре 1847 и спустя три года в Милане на сцене La Scala.

На московской премьере соберутся исполнители со всего мира. Под управлением Даниэля Орена будут звучать Большой симфонический оркестр имени Чайковского и Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова, которая отмечает свое 100-летие.

Главные партии исполнят приглашенные звезды итальянской оперной сцены Даниэла Скиллачи и Микеле Пертузи, испанец Пабло Гальвес Эрнандес и бельгийский тенор Марк Лао.

6 ноября сообщалось, что на сцене Московского академического музыкального театра 14 ноября состоится грандиозная премьера спектакля «Фрау Шиндлер». Это история жены Оскара Шиндлера, спасавшего евреев во время Второй мировой войны.

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