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Два человека погибли в ДТП с фурой в Красноярском крае

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В Ачинском районе Красноярского края при столкновении легковой и грузовой иномарки погибли два человека. Об этом сообщает сайт ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошла во вторник утром, 4 ноября, на 650-м км автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, 30-летний мужчина потерял управление над автомобилем Kia и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Mercedes-Benz. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд места аварии через поселок Горный и поселок Березовый. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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