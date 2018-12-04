Прямой эфир

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Оренбургской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека получили травмы при наезде пассажирского автобуса на фонарный столб в Орске Оренбургской области. Водитель маршрутки не справился с управлением.

По данным Госавтоинспекции, перед аварией водитель автобуса пошел на обгон попутного автомобиля. Он не справился с управлением, в результате маршрутка пробила металлическое ограждение и врезалась в фонарный столб. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Троим пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь. Они были доставлены в городскую больницу, однако затем отпущены домой после осмотра. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске при столкновении двух легковых и одного грузового автомобилей погиб человек, еще семеро получили травмы. По данным спасателей, один из водителей нарушил правила дорожного движения при обгоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП в Ивановской области
Участника ДТП с детской командой по борьбе под Норильском арестовали

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017