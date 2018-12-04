Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Оренбургской области

Три человека получили травмы при наезде пассажирского автобуса на фонарный столб в Орске Оренбургской области. Водитель маршрутки не справился с управлением.

По данным Госавтоинспекции, перед аварией водитель автобуса пошел на обгон попутного автомобиля. Он не справился с управлением, в результате маршрутка пробила металлическое ограждение и врезалась в фонарный столб. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Троим пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь. Они были доставлены в городскую больницу, однако затем отпущены домой после осмотра. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске при столкновении двух легковых и одного грузового автомобилей погиб человек, еще семеро получили травмы. По данным спасателей, один из водителей нарушил правила дорожного движения при обгоне.