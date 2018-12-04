Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Хабаровске

В Хабаровске при столкновении двух легковых и одного грузового автомобилей погиб один человек. Еще семь человек пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.

Как рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, авария произошла во вторник утром, 4 декабря, на автодороге Ильинка–Некрасовка. По предварительной информации, два легковых и один грузовой автомобили столкнулись из-за нарушений правил при обгоне одним из них.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Subaru Stella погибла на месте. Травмы различной степени тяжести получили двое детей и муж погибшей. Дети были госпитализированы одними из первых.

Также пострадали еще четыре находившихся в других автомобилях человека. Для того чтобы извлечь пострадавших из машин пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Все они были госпитализированы.

Причины аварии устанавливаются. На месте работали спасатели ДВРПСО, сотрудники ГИБДД, медицинские работники.