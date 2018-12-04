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Новые автобусы на газовом ходу пополнили автопарк Хабаровска

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В Хабаровск прибыли 15 новых автобусов марки Volgabus на газовом ходу. Мэр города Сергей Кравчук осмотрел технику и даже провел тест-драйв одного из автобусов.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе городской администрации, парад техники состоялся в троллейбусном депо около аэропорта. Мэр города в ходе осмотра отметил комфортность водительского места и легкость хода рулевого колеса.

По словам начальника городского управления транспорта Сергея Суковатого, вместе с этими машинами автопарк теперь насчитывает 77 единиц транспорта, который работает на газу, при этом 23 из них — муниципальные. Также чиновник отметил, что закупка техники обязательно будет продолжена.

На приобретение 15 новых автобусов было направлено 88 млн рублей. Средства выделили из бюджета города. Вывести новый транспорт на линию планируют в скором времени.

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