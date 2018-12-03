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На Ставрополье сняли с линии 100 автобусов с изменениями в конструкции

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В Ставропольском крае в течение ноября 2018 года сняли с маршрутов 100 пассажирских автобусов. Причиной стали внесенные в конструкции изменения.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю, в общей сложности была проведена проверка пяти тыс. единиц транспорта. По выявленным нарушениям были составлены около одной тыс. административных материалов.

В ходе проверок были выявлены 100 автобусов с несогласованными изменениями в конструкции, еще у 62 была неисправна световая система. Об этом пишет NewsTracker.

В связи с этим у водителей могут аннулировать регистрацию транспорта. Автобусы сняли с линий, ими запрещено управлять до устранения нарушений.

В Ставропольском крае рейды проводятся с 12 октября 2018 года.

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