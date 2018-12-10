За одной картой: госресурс о вредных отходах создадут к 2020 году

К концу 2019 года планируется создать карту всех отходов I и II классов опасности. Речь в том числе идет о ртутных термометрах, батарейках, красках, моющих средствах, промышленных кислотах и щелочах. Это следует из федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами...», с которым ознакомились «Известия». Минприроды и «Росатом» разработают интернет-портал, интегрированный с сайтом госуслуг. Все пользователи смогут отследить перемещения опасных элементов, места их захоронения и утилизации. При помощи этой системы контролер сможет заблокировать движение спецавтомобиля с опасными отходами, оснащенного ГЛОНАСС, если обнаружит отклонение от маршрута. Федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности планируется создать на базе структуры «Росатома» — ФГУП «РосРАО», рассказали «Известиям» в организации.

мусор Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ядовитая география

Сообщения о несанкционированных свалках опасных отходов регулярно приходят из разных регионов страны. В ноябре этого года в Ростовской области неправильно перевезли и захоронили химические вещества и опасные элементы, создающие угрозу для здоровья людей. В Воркуте обнаружили гору строительного мусора вперемешку с использованными ртутными лампами. Активисты ОНФ узнали о несанкционированном складе ядохимикатов в Воронежской области. Новые свалки с опасными отходами недавно нашли на полуострове Ямал.

Полной схемы размещения всех опасных отходов в стране до сих пор не существует. По официальной статистике Росприроднадзора за 2016 год, объем отходов I и II классов опасности составил 332 тыс. т, из них основная доля у II класса (304 тыс. т). По лицензии обезвреживаются и утилизируются около 4 тыс. т, или 1,2%. За десятилетия уже накопились миллионы тонн опасного мусора.

Отходы I класса опасности — это в том числе ртутьсодержащие элементы: термометры и лампочки. А также стойкие органические загрязнители, содержащиеся в трансформаторных маслах. Ко II классу причисляют вещества, которые тоже способны нарушить экосистему, но загрязненные участки можно восстановить примерно за 30 лет. Это, например, батарейки, а также кислоты, часть пестицидов, продукты нефтяной промышленности.

Следить за химикатами

К 1 декабря 2019 года появится единая схема по обращению с особо опасными отходами и будет введена в эксплуатацию Единая государственная информационная система учета и контроля. Такой срок указан в федеральном проекте «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», с которым ознакомились «Известия». Это будет интернет-портал, интегрированный с сайтом госуслуг, на котором все пользователи, в том числе обычные граждане, смогут увидеть, как идет перемещение отходов, а также посмотреть места их захоронения и утилизации. При помощи этой системы оператор сможет заблокировать движение спецавтомобиля с отходами при помощи ГЛОНАСС, если обнаружит отклонение от маршрута, уточнили «Известиям» в пресс-службе «РосРАО».

мусор Мусоровозы на территории завода по механизированной переработке бытовых отходов Фото: ТАСС/Интерпресс/Холявчук Светлана

— Будет смоделирована оптимальная федеральная схема с просчитанной логистикой, определены конечные предприятия, куда будут направлены отходы для обезвреживания и переработки, — пояснил «Известиям» руководитель проектного офиса «Формирование единой государственной системы обращения с отходами I и II классов опасности» госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Отдельная проблема — дефицит мощностей по обращению с опасным мусором. По некоторым видам он достигает 98%. До конца 2023 года планируется перепрофилировать четыре объекта по уничтожению химического оружия, разместив здесь комплексы по переработке отходов I и II классов опасности мощностью около 50 тыс. т в год: «Марадыковский» в Кировской области, «Камбарка» в Удмуртской Республике, «Щучье» в Курганской области и ФКП «Горный» в Саратовской области. Всего к концу 2024 года должно появиться семь производственно-технических комплексов, рассказал Андрей Лебедев.

Оператор для отходов

По предварительным оценкам, в России особо опасные отходы образуют около 40 тыс. организаций. Сегодня утилизация происходит так: предприятие самостоятельно перерабатывает опасные отходы либо за определенную плату передает одной из 2,5 тыс. лицензированных компаний. Однако далеко не все они реально обладают необходимым оборудованием и специальными промышленными площадками. В результате бочки с вредоносными веществами нередко оказываются в лесу или на заброшенных свалках вместе с бытовым мусором.

Чтобы такого не происходило, Минприроды предложило создать единого оператора, который бы организовал необходимые мощности для самостоятельной переработки опасных элементов либо перенаправлял их проверенным частным компаниям. Ранее сообщалось, что таким оператором может стать одна из структур госкорпорации «Росатом».

мусор Сотрудник Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия комплексного решения проблем промышленных отходов во время переработки ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов Фото: ТАСС/Буценко Антон

Если такое решение будет окончательно принято, оператора создадут на базе ФГУП «РосРАО», которое специализируется на обращении с радиоактивными и промышленными отходами, выводом из эксплуатации радиационно опасных объектов. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «РосРАО». Окончательно утвердить оператора планируется до 1 июля 2019 года.

В рамках разработки нормативно-правовой базы Минприроды подготовило соответствующий законопроект, однако у Минэкономразвития возникли замечания к документу. В частности, МЭР считает нецелесообразным создание отдельной государственной системы по обращению с отходами I и II классов опасности, считая, что ее нужно встроить в действующую госсистему учета отходов. Это затратное мероприятие, оно неэффективно «с точки зрения реализации единой политики обращения с отходами», сказали «Известиям» в Минэке.

Замечания ведомства также касаются деталей будущей деятельности «Росатома» в качестве федерального оператора по обезвреживанию опасных отходов, который может занять приоритетное положение на рынке. В ведомстве отметили, что документ требует доработки. В Минприроды отметили, что «монополизация на рынке не предполагается, поскольку хозяйствующие субъекты могут самостоятельно осуществлять обращение с опасными отходами при наличии необходимой инфраструктуры».

Минприроды не согласилось с позицией МЭР, соответствующее письмо было направлено 15 октября в правительство, сказали «Известиям» в ведомстве. Окончательное решение о том, как будет работать новый механизм, примет кабмин.

Единый оператор необходим для того, чтобы курировать особо опасные загрязнители, отметил Артем Седов, гендиректор производственной компании «Большая Тройка», работающей в сфере обращения с отходами.

— Не дай бог, они окажутся на несанкционированной свалке. Это приведет к печальным последствиям, — пояснил он.

По мнению эксперта, отдельный интернет-портал также нужен, поскольку его функционал должен быть намного шире, чем у единой системы учета отходов: не просто информационное наполнение, но также учет и контроль перемещения вредных веществ.