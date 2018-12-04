Выставка к 65-летию Магаданской области откроется в музее Магадана

В Магаданском краеведческом музее 5 октября состоится открытие нового экспозиционного комплекса из цикла «Колымские судьбы», который посвящен 65-летию Магаданской области и предстоящему Году театра в России.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе городской мэрии, в состав экспозиции вошли фотографии, документы, личные вещи, книги, труды и эскизы декораций к спектаклям Магаданского театра. Гости музея смогут познакомиться с колымским периодом жизни репрессированных ученых, инженеров, поэтов и артистов.

«Колымские судьбы» являются выставкой из цикла «Новые поступления. Первая экспозиция была посвящена 80-летию создания цикла «24 прелюдии и фуги для фортепиано» (1937–1939) композитора Всеволода Задерацкого, 100-летию художника Николая Гетмана и 110-летию художника Исаака Шермана. Зрителю она была представлена в ноябре 2017 года и включает различные библиографические издания, живопись, документы и фотографии.