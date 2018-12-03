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В Подмосковье представили уникальную боевую технику

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Фото: РЕН ТВ
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Уникальная выставка боевой техники открылась в подмосковном Падиково, гостей ждут экспонаты, аналогов которым нет в мире.

В Музее отечественной военной истории собрана огромная частная коллекция, где все экспонаты содержатся в идеальном состоянии, передает 3 декабря РЕН ТВ.

Танки, артиллерийские орудия, автомобили выкопали с мест боев и подняли со дна болот и рек. Например, на выставке представлены артиллерийская самоходка ИСУ-122, установка СУ-85, рассказал заместитель директора Музея отечественной военной истории Александр Зайцев.

Именно там, где находится сейчас экспозиция, проходили тяжелейшие бои осенью и зимой 1941 года и держала оборону 108-я стрелковая дивизия, потерявшая за три недели боев 93% личного состава.

30 ноября стало известно, что на 25 га в Московской области соберут коллекцию авиационной и космической техники.

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