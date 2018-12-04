Прямой эфир

СМИ узнали об изменении качества пива в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Требования к качеству пива в России могут измениться — новый техрегламент безопасности алкогольной продукции ЕАЭС допускает заменять зерном и сахаросодержащими продуктами до 50% солода вместо 20%, что прописано в российском законе о регулировании алкогольного рынка. 

Не протечет ни капли: Минздрав против продаж пива на стадионах
Ведомство намерено заблокировать готовящиеся предложения Минспорта

Проект документа уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 5 декабря регламент рассмотрит совет комиссии, сообщил представитель ЕЭК. Как пишут «Ведомости», ссылаясь на два осведомленных источника, высока вероятность, что новая норма будет принята. 

В этом случае требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС, в частности, России. За разработку новых правил отвечает Минфин, который дал замечание по этому пункту документа. Ведомство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это. 

По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждения регламента, его изменения на руку транснациональным пивоваренным компаниям, поскольку они могут добиться существенной экономии на производстве. Основные заменители ячменного солода, рис и кукуруза, часто дешевле его, поясняет директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Однако, крупные пивовары не связывают новые правила с экономией на производства. Так, представитель «Балтики» Алексей Кедрин уверяет, что экстракты фруктов, соки, ягоды, специальные сорта зерна — дороже солода. Его точку зрения поддерживает представитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Он считает, что пивовары станут более гибкими и креативными в вопросах рецептуры, смогут расширить ассортимент и предложить более широкую палитру вкусов и видов слабоалкогольного напитка.

Переходный период на новые требования к пиву — два года, сказано в проекте регламента.

Ранее «Роскачество» рассказало о видах пивных напитков в магазинах. Оказалось, что в основном они представляют собой лишь смесь спирта и газировки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Трезвая Россия» предложила запретить «пивнушки» в жилых домах
Первый в России фестиваль безалкогольного пива прошел в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017