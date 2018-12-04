СМИ узнали об изменении качества пива в России

Требования к качеству пива в России могут измениться — новый техрегламент безопасности алкогольной продукции ЕАЭС допускает заменять зерном и сахаросодержащими продуктами до 50% солода вместо 20%, что прописано в российском законе о регулировании алкогольного рынка.

Проект документа уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 5 декабря регламент рассмотрит совет комиссии, сообщил представитель ЕЭК. Как пишут «Ведомости», ссылаясь на два осведомленных источника, высока вероятность, что новая норма будет принята.

В этом случае требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС, в частности, России. За разработку новых правил отвечает Минфин, который дал замечание по этому пункту документа. Ведомство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это.

По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждения регламента, его изменения на руку транснациональным пивоваренным компаниям, поскольку они могут добиться существенной экономии на производстве. Основные заменители ячменного солода, рис и кукуруза, часто дешевле его, поясняет директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Однако, крупные пивовары не связывают новые правила с экономией на производства. Так, представитель «Балтики» Алексей Кедрин уверяет, что экстракты фруктов, соки, ягоды, специальные сорта зерна — дороже солода. Его точку зрения поддерживает представитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Он считает, что пивовары станут более гибкими и креативными в вопросах рецептуры, смогут расширить ассортимент и предложить более широкую палитру вкусов и видов слабоалкогольного напитка.

Переходный период на новые требования к пиву — два года, сказано в проекте регламента.

Ранее «Роскачество» рассказало о видах пивных напитков в магазинах. Оказалось, что в основном они представляют собой лишь смесь спирта и газировки.