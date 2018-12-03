В приемной администрации президента Болгарии задержали вооруженного мужчину

В приемной администрации президента Болгарии сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину. Об этом сообщает телеканал «НоваТВ».

Отмечается, что 71-летний мужчина имел при себе пистолет с двумя запасными обоймами и угрожал сотрудникам президентской администрации.

На данный момент мужчину допрашивают правоохранители, выясняя мотивы его поступка.

29 ноября сообщалось, что в итальянском городе Фьюджи взяли в заложники около 20 человек. Молодой человек ворвался в институт и некоторое время удерживал студентов и преподавателей.