Житель Киева взял в заложники свою мать

В Киеве задержан мужчина, взявший после ограбления в заложники свою мать. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила украинская полиция.

Предварительно злоумышленник, угрожая ножом, отобрал на улице у прохожего рюкзак.

Полиция по горячим следам нашла пустой рюкзак у одного из домов, было выдвинуто предположение, что в одной из квартир скрывается грабитель.

Позднее выяснилось, что мужчина забаррикадировался в квартире, где в одной из комнат насильно удерживал собственную мать, сообщает «Газета.ру».

Полиция взяла квартиру штурмом, освободила женщину и задержала злоумышленника.

26 ноября сообщалось, что в Китае мужчина, вооруженный отверткой, напал на кампус университета. В результате инцидента погиб один человек.