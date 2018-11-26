В Китае мужчина отверткой напал на кампус университета

В Китае вооруженный отверткой 49-летний мужчина напал на кампус Шаньдунского научно-технического университета в городе Циндао. Об этом 26 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в воскресенье около 17.00 по местному времени (12.00 мск), когда мужчина напал на двоих охранников, уборщика, преподавателя и двух его родственников. Погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Прибывшие на место преступления полицейские быстро задержали нападавшего, причины нападения неизвестны.

22 ноября сообщалось, что в шотландской психбольнице неизвестный с ножом напал на персонал. Одна медсестра получила тяжелое ранение.