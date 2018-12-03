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Пригожин пояснил свои слова о мате и отношении к Шнурову

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уточнил свою позицию относительно выступлений Сергея Шнурова. Он отметил, что хорошо относится к лидеру «Ленинграда» как к музыканту. Всё дело в ставшем трендом мате, подчеркнул Пригожин.

По его словам, не стоит ничего хорошего ждать в будущем от детей, если их забавляет мат. «Это стало трендом, символом русского языка, его культуры. Всё можно списать на художественность русского языка, но сегодня это тренд», — цитирует продюсера телеканал «360».

Накануне Шнуров и Пригожин поспорили о фанатах «Ленинграда». Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал лексику, которую музыкант использует в песнях.

Продюсер считает, что сейчас нецензурные выражения вызывают у людей улыбку и «они от этого кайфуют».

«Не удивляйтесь, если завтра с экранов телевизоров мы будем говорить матом», — заключил Пригожин.

Он также назвал мат модой в своем аккаунте Instagram и задался вопросом, «почем опиум для народа».

Шнуров, в свою очередь, опубликовал в соцсетях новое стихотворение, «позволив себе быть немодным».

Лидер группы отметил, что идея штрафовать за нецензурщину на публичных выступлениях — «задача сложная, я бы сказал, что архи, чтоб матерились только олигархи». Пригожину вряд ли удастся с ней справиться, подчеркнул он.

Ранее Шнуров заступился за своих фанатов, которых Пригожин назвал лохами.

Ранее, 30 ноября, Шнуров сочинил стихотворение про запрет въезда на Украину российским мужчинам от 16 до 60 лет. Он пообещал приехать в страну, когда станет старше этого возраста.

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