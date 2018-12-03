Приехавший не на «скорой» в больницу на Урале пациент умер из-за отказа врачей помочь

73-летний пенсионер скончался в здании Центральной клинической медико-санитарной части Магнитогорска из-за отказа врачей помочь ему.

Мужчину в приемное отделение больницы 1 декабря привезла супруга, однако медики отказались принять такого пациента, сославшись на то, что госпитализируют только больных, которых доставила скорая помощь. Пенсионер скончался, когда женщина пыталась доказать медработникам, что у них нет возможности уехать обратно и вызвать бригаду скорой помощи.

«Пока растерянные родственники, которые и привезли его на Набережную, пытались пробиться через бюрократические препоны, драгоценное время было упущено. У пенсионера закончились последние силы», — цитирует «Ридус» рассказ Оксаны Волковой в социальной сети «Вконтакте». По ее словам, когда врачи наконец-то попытались предпринять какие-то меры по его спасению, было уже поздно.

Главный врач Центральной клинической медико-санитарной части Магнитогорска Лидия Красильникова отказалась комментировать ситуацию, сообщил 74.ru.

Ранее, 20 ноября, прохожие нашли мужчину, который потерял сознание и упал в снег возле поликлиники № 3 в Тюмени. Выяснилось, что у него случился эпилептический припадок.

В июле текущего года Следственный комитет России и представители Национальной медицинской палаты предложили ввести в Уголовный кодекс (УК) новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок.

Так, предлагается ввести уголовное наказание за ненадлежащее оказание медицинской помощи, а также за сокрытие нарушения при оказании медуслуг.